Ponta Porã se prepara para celebrar seus 111 anos com eventos e sorteio do IPTU

A cidade de Ponta Porã, está se preparando para comemorar seus 111 anos de história. Os eventos festivos acontecerão no Parque dos Ervais Prefeito Aires Marques, e a programação promete movimentar a cidade. Como parte das comemorações, será realizado o sorteio do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), premiando os contribuintes que estão em dia com a Secretaria de Finanças.

As festividades tiveram início no mês de julho com a Feijoada do FAC, e ao longo do mês foram realizados diversos eventos. No sábado (15), haverá um show com as Bandas Veneno Urbano e Haiwana, que prestarão um tributo ao rock nacional. No domingo (16) , acontecerá a 2ª Edição do Fronteira Criativa, com exposição de artesanato e gastronomia, apresentações culturais, grupos de dança tradicional e shows dos artistas locais, além do grupo Alma Serrana. Já na segunda-feira (17), véspera do aniversário da cidade, a atração principal será a apresentação do grupo Atitude 67, seguida de diversas apresentações culturais.

Sorteio do IPTU:

No dia 14, sexta-feira, será realizado o sorteio do IPTU para os contribuintes em dia com a Secretaria de Finanças. O evento ocorrerá às 19 horas no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez. Logo após o sorteio, haverá um Concerto da Banda Municipal de Música Professor Isaac Borges Capilé, sob a regência do Maestro Martins. Neste ano, serão sorteados uma casa nova para quem pagou à vista o imposto e um veículo zero km. Ambos os pagamentos à vista e parcelados concorrerão ao sorteio do veículo.

A arrecadação do IPTU é essencial para o financiamento de obras de infraestrutura na cidade, como asfaltamento, drenagem e recapeamento. É de suma importância que os proprietários de imóveis mantenham-se em dia com o imposto para contribuir com o desenvolvimento e melhorias da cidade, além de terem a chance de concorrer aos prêmios oferecidos no sorteio.

Com Informações da Prefeitura de Ponta Porã