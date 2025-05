Grávida de cinco meses é ameaçada por ex-companheiro em Dourados; suspeito foi detido

Uma jovem de 18 anos, que está grávida de cinco meses, foi alvo de ameaças na manhã de quinta-feira (1º) no residencial Pelicano, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O autor seria seu ex-companheiro, de 19 anos, com quem ela havia encerrado o relacionamento recentemente.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima lavava roupas em sua residência, na rua Aparecido Pimenta dos Reis, por volta das 9h30, quando o rapaz apareceu no local e passou a ameaçá-la. Ele dizia estar armado e chegou a simular o porte de uma arma ao colocar a mão no bolso.

Com medo, a jovem acionou a Polícia Militar. Os agentes encontraram o suspeito ainda nas proximidades e realizaram uma revista pessoal, constatando que ele carregava uma chave de ferramenta, e não uma arma de fogo.

O homem foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado por violência doméstica. Durante os trâmites, a vítima passou mal e precisou ser atendida por uma equipe do Samu, sendo encaminhada para atendimento médico.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

