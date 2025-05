Homem é esfaqueado após invadir ONG e tentar atacar esposa em Campo Grande

Um homem de 26 anos foi esfaqueado no abdômen durante a madrugada desta sexta-feira (2), no bairro Mata do Segredo, em Campo Grande, após invadir uma ONG e tentar atacar a esposa com uma faca. Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi ferido durante uma luta corporal com o segurança do local, após retornar armado e visivelmente alterado ao espaço.

O caso ocorreu por volta das 2h da madrugada, quando os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de invasão e tentativa de agressão. Ao chegarem ao endereço, os agentes se depararam com dois homens e uma mulher discutindo de forma acalorada.

De acordo com o relato do segurança, ele teria convidado uma amiga para beber na ONG, e ela compareceu acompanhada do marido por volta das 21h da noite de quinta-feira (1º). O trio começou a consumir bebidas destiladas no local.

Horas depois, o marido, movido por um ataque de ciúmes, deixou o ambiente, mas retornou cerca de 30 minutos depois, já alterado e armado com uma faca. Ao tentar agredir a esposa, o homem entrou em luta corporal com o segurança da ONG, momento em que acabou sendo atingido por uma facada profunda no abdômen.

Mesmo ferido, ele ainda tentou resistir, mas foi contido até a chegada da PM. O rapaz foi socorrido e encaminhado à UPA Nova Bahia, onde foi atendido e, segundo informações médicas, deverá passar por cirurgia de emergência.

O segurança também sofreu ferimentos, com um corte na cabeça, mas recusou atendimento médico. Tanto ele quanto o agressor estavam visivelmente embriagados, segundo os policiais que atenderam a ocorrência.

A Polícia Civil deve investigar o caso para apurar as responsabilidades pela agressão e pela invasão à ONG. A mulher, alvo da tentativa de ataque, não sofreu ferimentos.

