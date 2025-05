Três pessoas são esfaqueadas durante tumulto em evento de pesca em Três Lagoas

Na noite dessa quinta-feira (1º), um evento de pesca no Balneário Municipal de Três Lagoas, cidade localizada a cerca de 326 km de Campo Grande, terminou em violência. Um tumulto generalizado resultou em três pessoas esfaqueadas, uma delas em estado gravíssimo. O autor das agressões, que estava armado com um canivete, fugiu logo após o ataque. A vítima mais grave, um rapaz de 19 anos, foi atingida no pescoço e permanece internada em estado crítico no Hospital Regional.

De acordo com informações divulgadas pelo site 24H News, a Polícia Militar foi acionada e se dirigiu até o balneário, mas ao chegar, o agressor já havia escapado e as vítimas estavam em atendimento. Os policiais seguiram então para a unidade de saúde em busca de mais detalhes. Entre os feridos está um adolescente de 15 anos, que sofreu uma perfuração de cerca de 10 centímetros no ombro. Ele relatou não conhecer o autor do ataque, mas afirmou que o agressor seria, possivelmente, residente do bairro Vila Piloto.

Ainda conforme o registro policial, o jovem, gravemente ferido foi encaminhado ao hospital por uma ambulância particular, inconsciente. Já a terceira vítima foi ferida no rosto, mas recusou atendimento médico e deixou o local por conta própria, o que dificultou sua identificação.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a motivação do crime e localizar o responsável pelo ataque.

