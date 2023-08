GPS de Mercado aborda futuro do foodservice

O Senac MS, a Fecomércio MS e o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (Sindha MS) realizam no dia 22 de agosto o evento “GPS de Mercado: conectando o seu negócio com o futuro do Foodservice”, voltado para empresários do segmento da gastronomia e aberto a todos os interessados. A programação tem início às 8h e o local escolhido foi o Bioparque Pantanal, em Campo Grande. O evento tem o apoio da Abrasel MS, da Semadesc e do Sebrae MS.

O evento contará com a presença do CEO da Mercado e Consumo, Célio Martinez, e da CEO da Gouvea Food Service, Cristina Sousa, que vão debater as tendências e tecnologias para o mercado de foodservice apresentados na NRA Show 2023, um dos maiores eventos do segmento do mundo, que foi realizada em Chicago/EUA no mês de maio. Ao final, ambos farão um bate-papo para conectar os temas e abrirão para perguntas da plateia.

“A última edição da NRA Show 2023 apresentou as principais tendências e inovações do mercado de alimentos e é isso que queremos mostrar para os empresários aqui de MS, apresentar o que há de mais moderno na indústria de alimentação e foodservice do mundo”, explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, destaca a importância da atualização para se manter no mercado. “São conhecimentos essenciais para que os empresários possam avaliar e melhorar os seus negócios, com referência do que está sendo discutido no mundo todo e as principais tendências que chegam ao mercado. É mais uma oportunidade que o Sistema Comércio MS disponibiliza para todos aqueles que queiram se atualizar sobre essas tendências, aproximando ainda mais esse empresário do mercado e das tecnologias”, diz.

O evento contará ainda com espaço para networking entre os empresários. O valor para participação é de R$ 50,00 e as inscrições são feitas pelo pelo Sympla, no link: http://bit.ly/gpsdemercadofood.

Leia mais: Fecomércio leva capacitação a empresários de Dourados

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.