Polícia Civil identifica e detém suspeito de série de furtos em Paranhos

A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Paranhos, obteve sucesso na identificação e detenção de um suspeito relacionado a uma série de furtos que vinham ocorrendo na cidade nos últimos meses. O indivíduo, um homem de 42 anos, foi localizado na última terça-feira (15), após intensas investigações conduzidas pela equipe policial.

De acordo com as autoridades, ao menos quatro estabelecimentos comerciais diferentes foram alvo dos furtos, todos praticados utilizando um método semelhante. O suspeito empregava o que os investigadores chamaram de “modus operandi” consistente em quebrar cadeados e fechaduras utilizando um pedaço de ferro. O suspeito escolhia suas vítimas com base em critérios ainda a serem esclarecidos, mas a semelhança no método indicava a atuação de uma única pessoa.

As investigações foram conduzidas com empenho pela equipe do SIG da Delegacia de Paranhos. Com base em informações coletadas nas cenas dos crimes, análise de imagens de segurança e outros elementos de prova, os policiais conseguiram identificar o padrão de atuação do suspeito e traçar um perfil mais claro do indivíduo em questão.

Na terça-feira, (15), os esforços da polícia finalmente deram frutos quando o suspeito foi localizado e detido. Levado à Delegacia, o homem, cuja identidade não foi divulgada, confessou ter praticado os furtos nos quatro estabelecimentos mencionados. Ele admitiu ter usado o mesmo método de arrombamento em todos os casos, utilizando um pedaço de ferro para romper cadeados e fechaduras.

O delegado responsável pelo caso, [Nome do Delegado], elogiou o trabalho conjunto da equipe de investigação e destacou a importância da colaboração da comunidade no fornecimento de informações cruciais para a resolução do caso. “A dedicação e a perseverança dos nossos policiais, aliadas à participação ativa dos cidadãos, foram fundamentais para o rápido esclarecimento desses crimes”, declarou o delegado.

Com a confissão do suspeito e as evidências coletadas, a polícia pôde autuar o homem de 42 anos pelos furtos cometidos. O próximo passo será dar prosseguimento aos trâmites legais, permitindo que a Justiça avalie o caso e tome as medidas cabíveis.

Com informações da Depac