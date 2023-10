Fecomércio leva capacitação a empresários de Dourados

Na noite desta terça-feira (20), teve início em Dourados o evento “Capacita+”, que visa a capacitação profissional, seja para quem quer empreender ou entrar para o mercado de trabalho. A ampla programação ao público é gratuita e fruto de uma parceria entre o Sistema Comércio MS, por meio do Senac, e o Sebrae/MS, com o apoio da Prefeitura Municipal e da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED).

A abertura oficial, ocorrida no Senac Dourados, reuniu 250 pessoas. Durante os três dias de evento, a expectativa é atingir um público de 1.500 participantes. Com esse volume de atendimentos, o presidente do Sistema Comércio MS e vice-presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Edison Ferreira de Araújo, destaca a importância das ações em conjunto realizadas entre as instituições.

Segundo a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, o Capacita+ vem para estimular o surgimento de novos negócios, além de qualificar os empreendimentos existentes. “O Sebrae traz de forma inédita para Dourados esta parceria com o Sistema Comércio. Estamos trazendo três dias de muita oportunidade, teremos várias capacitações, rodada de negócios, então, é o momento de os empreendedores da região prestigiarem, aquela pessoa que sonha em montar próprio negócio vai encontrar aqui a oportunidade”.

Dourados foi o município escolhido para receber a primeira edição do Capacita+, que oferta mais de 60 ações gratuitas em diferentes horários, como palestras sobre formalização como microempreendedor individual (MEI), vendas e fidelização de clientes; estandes para exposição de produtos de comerciantes; oficinas sobre saúde, beleza, gastronomia e tecnologia da informação; e um espaço de Inovação e Tecnologia, que traz tendências para empreendedores e para quem quer se capacitar a fim de entrar para o mercado de trabalho.

Um dos destaques da programação é a realização de uma sessão de negócios, dinâmica que reúne grandes empresas localizadas no território, as chamadas “âncoras”, e os pequenos negócios que possuem potencial para fornecer produtos e serviços para estes empreendimentos. O objetivo é formar novas parcerias comerciais e fomentar a geração de emprego e renda para a região. A ação ocorre no 21 de junho, às 14h.

O Capacita+ é realizado até o dia 22 de junho no Senac Dourados (Rua Dr. Mário Machado de Lemos, 240 – Jardim Londrina). Para mais informações, os interessados podem acessar o site ms.senac.br/capacitamais ou entrar em contato pela Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800.

Leia mais: Fecomércio MS participa de reunião sobre meio ambiente na CNC