Governo nomeia interino para Agesul após exoneração de Rudi Fiorese

O Governo do Estado publicou nesta quinta-feira (14), a nomeação do engenheiro Gil Márcio Franco para substituto interino na direção da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), após a exoneração do então titular, Rudi Fiorese, que foi preso na última terça-feira (12), durante operação por suspeitas de corrupção na condução de contratos de obras na Prefeitura de Campo Grande.

De acordo com a publicação no Diário Oficial, Franco, que já substituiu Fiorese anteriormente em suas ausências, será ordenador de despesas da agência responsável por obras do Governo. Ele assumiu um cargo de direção na Agesul no começo do ano passado, na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, exatamente substituindo Fiorese, que acumulava a função junto com o cargo executivo.

Sobre a Operação

O Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) deflagrou a Operação “Buraco Sem Fim”, que teve Fiorese como alvo e mirou servidores da prefeitura e empresários da construção civil, resultando em sete prisões. O foco foi o suposto desvio de recursos nas obras de pavimentação e tapa-buracos na Capital.

Fiorese também foi secretário de Obras de Campo Grande.

Além disso, no município, hoje (14), saiu a exoneração de Erik Antônio Valadão Ferreira de Paula, ocupante de cargo comissionado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. A prefeitura também exonerou o engenheiro Mehdi Talayeh, que exercia a função de superintendente de Serviços Públicos da Sisep; Edivaldo Aquino Pereira, responsável pela Gerência de Manutenção de Vias, setor que comanda as operações de tapa-buracos; e Fernando de Souza Oliveira.