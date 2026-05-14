Prefeitura assina contrato de R$ 4,7 milhões para retomar construção de escola no Caiobá

A prefeitura da Capital publicou, na edição do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) dessa quarta-feira (13), o extrato do contrato assinado com a Predial Construção Ltda no valor de R$ 4,7 milhões para a conclusão da obra da Escola Municipal Vila Nathália, no Portal Caiobá.

A licitação aconteceu em abril e destravou a construção da unidade de ensino, que está parada há 6 anos, o que prejudica a população no bairro e da região, que enfrentam faltas de vagas constantes nas escolas próximas. De acordo com o contrato, a empresa terá 12 meses para concluir a construção, contadas a partir do recebimento da ordem de serviço.

Os recursos investidos são provenientes de convênio federal e visam a entrega de uma unidade padrão do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), com estrutura adequada para atender os alunos e a comunidade.

De acordo com a prefeitura, o prédio terá 12 salas com capacidade para atender 780 alunos nos turnos matutino e vespertino, mais 390 no período integral. O prédio ainda será equipado com pátio externo, quadra de esportes, biblioteca, laboratórios, sala de informática e espaço multiuso.

Por Ana Clara Julião