Governo estadual libera pagamento antecipado dos servidores

No sábado, 29, é possível sacar os salários dos funcionários do estado. Eduardo Riedel, governador, decidiu adiantar os pagamentos de abril antes do feriado do “Dia do Trabalhador” na segunda-feira, 1º de maio. Mais de 85 mil trabalhadores públicos estaduais, entre os ativos e comissionados, inativos, aposentados e pensionistas, receberão o pagamento. Legalmente, o depósito poderia ser realizado até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, mas foi adiantado para ajudar os trabalhadores e estimular a economia regional.

Para o governador, a antecipação é uma forma de reconhecer a importância dos servidores. “Priorizamos o pagamento dos salários no começo do mês, mas em comemoração aos trabalhadores, antecipamos o depósito para que o dinheiro esteja nas contas antes do dia 1º. É uma maneira de mostrar que o governo valoriza aqueles que dedicam suas vidas ao serviço público, com a missão de atender a sociedade e servir o interesse coletivo”, afirmou.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração (SAD), o pagamento mensal injeta mais de R$ 500 milhões na economia sul-mato-grossense de forma direta. No caso dos salários de abril, o montante é de R$ 559.284.971.

