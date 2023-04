Exército Brasileiro e PF fazem pente fino de combate ao tráfico em aeroporto na fronteira

Agentes da Polícia Federal (PF) e soldados do Exercito Brasileiro realizaram na manhã de hoje (28), uma ofensiva contra o tráfico de drogas e outros crimes na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Um dos alvos da fiscalização, foi o Aeroporto de Ponta Porã, localizado na linha divisória com Pedro Juan Caballero (Py).

Conforme informações da Polícia Federal, foram utilizados cães farejadores de drogas e armas em uma vistoria minuciosa de inspeção em bagagens de passageiros em busca de material ilícito.

Durante a vistoria, foram encontrados 15 (quinze) cigarros eletrônicos, material proibido no Brasil, com um passageiro.

Segundo a PF, o pente fino realizado no aeroporto da cidade faz parte da Operação Fronteira Segura e reforça atribuições constitucionais de polícia aeroportuária da Polícia Federal na prevenção e repressão a crimes na região da fronteira por meio do modal aéreo, atuando como polícia aeroportuária.

