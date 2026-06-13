Governo do Estado forma 447 novos policiais civis para reforçar a segurança pública de MS

O Governo do Estado deu mais um passo no fortalecimento da segurança pública em Mato Grosso do Sul com a formatura de 330 investigadores e 117 escrivães da Polícia Civil. A solenidade foi realizada na noite dessa sexta-feira (12), em Campo Grande, e reuniu autoridades, familiares e convidados.

Os novos investigadores e escrivães concluíram o Curso de Formação Policial 2026 da Acadepol/MS (Academia de Polícia Civil Delegado Júlio César da Fonte Nogueira) e estão preparados para atuar em unidades da instituição em diversas regiões do Estado. Dos cerca de 26 mil candidatos inscritos no concurso público realizado em setembro de 2025, 447 concluíram todas as etapas da formação.

Durante a solenidade, autoridades estaduais destacaram a importância da incorporação dos novos policiais para o fortalecimento da segurança pública em Mato Grosso do Sul, ampliando a capacidade de investigação, atendimento à população e enfrentamento à criminalidade.

Representando o governador Eduardo Riedel, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou a redução consistente dos índices de criminalidade em Mato Grosso do Sul, resultado que coloca o Estado entre os mais seguros do Brasil.

“Esse avanço não acontece por acaso. É resultado de planejamento, integração entre as forças de segurança e, sobretudo, da dedicação diária de homens e mulheres que honram a missão policial com profissionalismo e espírito público”, afirmou.

Barbosinha também parabenizou e encorajou os formandos. “Sirvam com firmeza quando necessário e com humanidade em todos os momentos. Façam da ética o norte de suas decisões, da verdade o fundamento de suas ações e do respeito ao cidadão uma marca permanente de sua atuação”, completou.

Egresso da Acadepol, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, recordou os ensinamentos recebidos durante sua formação na academia.

“Além dos ensinamentos da atividade policial, fomos ensinados a buscar respostas para os desafios da vida. Se erramos menos e acertamos mais, foi porque ouvimos os exemplos dos mais experientes. Isso nos proporcionou alcançar cargos que jamais imaginávamos ocupar”, afirmou.

Videira ressaltou ainda que os novos policiais representam o maior investimento que um governo pode fazer.

“Serão vocês que levarão a presença do Estado aos momentos mais difíceis da vida de muitas pessoas. O acolhimento, o abraço, o sorriso e o conselho. A missão vai muito além daquilo que foi aprendido na academia. O aprendizado continuará todos os dias da carreira de vocês”, disse.

Já o delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, direcionou sua mensagem aos formandos.

“Esperamos dedicação, comprometimento, garra, força, honra, honestidade, lealdade e, sobretudo, sentimento de pertencimento à Polícia Civil. Assim, as entregas à sociedade ocorrerão com qualidade. Tenham empatia com as pessoas que vocês atenderão nas delegacias. Muitas vezes, toda a esperança delas estará em vocês. Cuidem de suas carreiras e não cedam às tentações que possam levá-los ao declínio”, destacou.

Formação voltada aos desafios da segurança pública

Ao longo de 137 dias de capacitação, entre 27 de janeiro e 12 de junho de 2026, os alunos participaram de uma preparação voltada ao desenvolvimento de competências técnicas, operacionais, jurídicas e éticas essenciais ao exercício das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária.

Com carga horária total de 810 horas-aula, o Curso de Formação Policial 2026 contemplou atividades acadêmicas, treinamento operacional e estágios supervisionados. Do total da carga horária, 608 horas-aula foram desenvolvidas em regime acadêmico de semi-internato, 82 horas-aula em estágio supervisionado em regime de plantão policial e 120 horas-aula em estágio supervisionado em regime de expediente.

A matriz curricular foi composta por 66 disciplinas, distribuídas em oito turmas — Alfa, Brava, Charlie, Delta, Echo e Fox, destinadas aos investigadores, e Golf e Hotel, destinadas aos escrivães.

Entre os principais eixos da formação estiveram a investigação criminal, técnicas operacionais de campo, procedimentos investigativos, enfrentamento aos crimes cibernéticos, coleta de evidências eletrônicas, utilização de ferramentas tecnológicas de investigação, além de conteúdos voltados à ética, aos direitos humanos, à legalidade e à proporcionalidade.

A capacitação também contemplou temas estratégicos para Mato Grosso do Sul, considerando as transformações logísticas e econômicas decorrentes da implantação da Rota Bioceânica e os desafios relacionados à segurança nas regiões de fronteira.

“Uma formação que teve como meta aprimorar as habilidades individuais já trazidas pelos alunos, mas, sobretudo, forjar o compromisso ético e institucional de servir e proteger a sociedade, se necessário com a própria vida”, destacou a diretora da Acadepol, delegada Rôzeman Geise Rodrigues de Paula.

Também participaram da solenidade de formatura o secretário de Estado de Administração, Roberto Gurgel; o vice-presidente do TJMS, desembargador Eduardo Machado Rocha; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Frederico Reis Pouso Salas; o diretor do DOF, coronel Wilmar Fernandes; o coordenador-geral de Perícias, Nelson Fermino Júnior; a comandante do 1º BPM, tenente-coronel Cleide Maria; e o presidente do Sinpol, José Nascimento Sobrinho.