IBGE abre concurso para nível médio com salários de até R$ 4 mil; veja como participar

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu nesta sexta-feira (12) as inscrições para um processo seletivo simplificado que oferece 8.238 vagas temporárias para atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo, com salários que variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, além de benefícios.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 23h59 do dia 1º de julho. A taxa de inscrição é de R$ 53.

As vagas estão distribuídas entre cinco cargos: agente censitário supervisor (4.143 vagas), agente censitário administrativo (1.110), agente censitário de informática (1.089), agente operacional regional (948) e agente censitário regional (948).

Os profissionais contratados terão jornada de 40 horas semanais e contratos com duração de até 12 meses, que poderão ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária.

Além dos salários, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 27 de setembro. O exame terá 60 questões de múltipla escolha, com conteúdos que variam conforme o cargo escolhido. Para ser aprovado, o candidato deverá obter pelo menos 18 pontos no total da prova.

Os interessados deverão escolher, no momento da inscrição, o município onde desejam realizar a prova, de acordo com a distribuição das vagas prevista.

Candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, conforme as regras estabelecidas no edital.

A previsão é de que o resultado final do processo seletivo seja divulgado em 18 de dezembro.

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