Doe sangue: Junho Vermelho mobiliza doadores e leva Hemosul Móvel para municípios de MS

Campanha inspirada no clima da Copa do Mundo reforça a importância da doação de sangue e amplia atendimento com Hemosul Móvel em diferentes regiões do Estado

Com o tema “O Jogo Mais Importante do Ano”, a campanha Junho Vermelho 2026 transforma a solidariedade em uma grande convocação pela vida. Em Mato Grosso do Sul, a Rede Hemosul participa da mobilização nacional promovendo ações de conscientização, homenagens aos doadores e uma agenda itinerante que leva coleta de sangue e cadastro para doação de medula óssea a diferentes municípios do Estado.

A proposta da campanha, inspirada no espírito coletivo da Copa do Mundo, é lembrar que existe uma partida decisiva acontecendo todos os dias nos hemocentros: a manutenção dos estoques de sangue para atender pacientes que dependem de transfusões. A iniciativa é coordenada nacionalmente pelo IPH (Instituto Pró-Hemo), por meio do projeto Hemocentros Unidos, com apoio da Hemorrede Nacional.

Solidariedade que percorre o Estado

Como parte da programação do Junho Vermelho, o ônibus de coleta da Rede Hemosul segue percorrendo diferentes municípios e instituições para facilitar o acesso à doação de sangue e ao cadastro de medula óssea. Nos dias 2 e 3 de junho, a unidade esteve em Campo Grande, em parceria com o Pátio Shopping do Centro, aproximando o serviço da população em um dos pontos de maior circulação da Capital.

Na sequência, em 9 de junho, o ônibus esteve em Água Clara. Já nos dias 10 e 11, os atendimentos ocorreram em Ribas do Rio Pardo, reforçando a mobilização em favor da doação voluntária.

A agenda continua no dia 18 de junho, em Campo Grande, com ação na TV Morena. Na sequência, a unidade móvel estará em Miranda, no dia 23, e em Aquidauana nos dias 24 e 25 de junho.

Para o doador Breno Garcia, que participou da ação no Hemosul móvel, a presença da unidade móvel em locais de grande circulação facilita a participação da população.

“Eu já doo há 10 anos e quando vi a unidade móvel, aproveitei a oportunidade. É uma iniciativa que aproxima as pessoas e mostra que um gesto simples pode ajudar quem está precisando de sangue”, afirma.

Um time que salva vidas

A campanha deste ano também reforça a ideia de pertencimento e participação coletiva. A mensagem é simples: todos podem fazer parte desse time da solidariedade que ajuda a salvar vidas.

“A doação de sangue é um gesto individual que produz um impacto coletivo enorme. O Junho Vermelho nos ajuda a lembrar que manter os estoques abastecidos depende do compromisso contínuo da sociedade”, afirma a coordenadora da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres.

Segundo o Ministério da Saúde, a campanha tem papel estratégico no fortalecimento da cultura da doação voluntária e não remunerada, contribuindo para a segurança transfusional em todo o país e para a manutenção dos atendimentos realizados diariamente pela Hemorrede.

Homenagens marcam o Dia Mundial do Doador de Sangue

Além das ações de coleta, a Rede Hemosul preparou uma programação especial para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho. Como a data cairá em um domingo, as homenagens serão realizadas ao longo da quinzena nas unidades da rede.

No dia 12 de junho, a comemoração acontece em Três Lagoas. Já no dia 15, será a vez das unidades que realizam coleta diária: Hemosul Coordenador, Hemosul Santa Casa, Hemosul Hospital Regional, Dourados, Ponta Porã e Paranaíba.

No Hemosul Coordenador, em Campo Grande, a programação começa às 7 horas com apresentações musicais voluntárias do grupo O Baile do Régis e da dupla sertaneja João Lucas e Walter Filho, além de lanche especial e atividades voltadas aos doadores.

As celebrações continuam em Coxim, no dia 16 de junho, em Corumbá, no dia 20, e em Aquidauana, nos dias 24 e 25 de junho, reforçando o reconhecimento aos voluntários que ajudam a manter a rede de sangue funcionando todos os dias.

Como doar

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, estar alimentado e hidratado, pesar pelo menos 51 kg, evitar alimentos gordurosos antes da doação e apresentar documento oficial com foto. Informações sobre horários de atendimento e endereços das unidades estão disponíveis no site da Rede Hemosul.