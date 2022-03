Governo do Acre inicia os trabalhos de assistência aos desabrigados em decorrência as chuvas

O município do Jordão sofre com a cheia do rio Acre e as constantes chuvas nos últimos dias. O governo do Estado, por meio de uma equipe da Defesa Civil, já está coordenando os trabalhos de assistência e socorro às vítimas.

Segundo o governo do Acre, 70% da cidade está alagada e até o momento, existem 76 famílias desabrigadas, o equivalente a 340 pessoas. O Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento, que é de 14 metros.

O coordenador da Rede de Alerta e Monitoramento de Eventos Críticos, coronel James Gomes explicou que estão removendo as famílias atingidas e encaminhando para a coordenação dos abrigos da prefeitura.

“A Defesa Civil do Estado reúne as informações das defesas municipais e, caso seja necessário decretar situação de emergência para os municípios atingidos, elaboramos o levantamento e solicitamos os auxílios previstos pelo governo federal, conforme os pré-requisitos necessários”, explica Gomes.

