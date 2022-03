Inscrições de concurso da Câmara Municipal seguem até o dia 13

Com pouco mais de uma semana para o encerramento do prazo de inscrições, a Câmara dos Vereadores de Campo Grande veio reforçar hoje (4) em suas redes sociais os detalhes do seu processo seletivo de novos servidores.

São 20 vagas no total: 15 para técnicos administrativos e cinco que exigem graduação de nível superior, com jornadas de trabalho de 30 horas semanais e salários, respectivamente, de R$ 2.342,39 e R$ 3.973,58. Os pagamentos mais altos são para tradutores de libras (duas vagas), analistas administrativos (duas vagas) e assistente social (uma vaga).

Um ponto a se ressaltar é que os aprovados assumem os cargos já com um plano de carreira, resultado da aprovação de um projeto da Mesa Diretora da Câmara depois de 30 anos. O presidente da Casa, vereador Carlão (PSB), comentou essa conquista para os servidores.

“Esse plano era um sonho antigo e vai dar mais segurança tanto aos servidores concursados, que já entraram há três anos, quanto aos novos que forem aprovados neste concurso”, disse o parlamentar, que salientou a importância para o trabalhador de poder projetar a sua aposentadoria.

Uma parcela das vagas será reservada para pessoas com deficiência (PcD), negros e índios. De acordo com o vereador Papy (SD), desse modo o processo seletivo cumpre rigorosamente a lei de cotas. “Esperamos receber servidores comprometidos com a Casa, para fazer o melhor pela população de Campo Grande. Estamos ansiosos para acolher os novos funcionários”, finalizou.

O edital e o link para a inscrição estão disponíveis no site da Selecon. A prova será realizada no dia 24 de abril, com locais de aplicação a serem divulgados. A convocação após os resultados será imediata.