Ampliação de cirurgias eletivas vai atender por mês 240 pacientes que aguardavam em fila do SUS

A parceria entre a prefeitura de Campo Grande com o Hospital Adventista do Pênfigo vai ampliar em 240 cirurgias eletivas ortopédicas e gerais mensalmente para atender os mais de nove mil pacientes que estão na fila aguardando o procedimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Os procedimentos eletivos são os de média complexidade, que não possuem caráter de urgência

Estão previstas 80 cirurgias do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal, entre apendicectomia, hernioplástia diversas e laparotomia exploradora e outros 160 procedimentos de TOE (Trauma Ortopédico Eletivo). As cirurgias já começaram a ser realizadas na última semana.

Além da realização das cirurgias, o município mantém convênio com o Hospital Adventista do Pênfigo para a disponibilização de leitos de terapia intensiva e de enfermaria para pacientes acometidos com síndromes respiratórios agudas graves, as Srags, entre outros serviços.

Para o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a ampliação na oferta de procedimentos é extremamente importante, pois garante ao paciente o acesso ao atendimento de forma mais célere, considerando ainda que os atendimentos eletivos foram diretamente impactados por conta da pandemia de COVID-19.

“Dar mais celeridade as cirurgias eletivas é fundamental para garantir que o paciente tenha risco menor de complicações severas e, eventualmente, tenha que parar em um CTI. Por isso é fundamental atender esse paciente com maior brevidade dentro da sua necessidade”, comenta.