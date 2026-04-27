Governo de MS formaliza contratos de R$ 1 bilhão para investir em rodovias

Foto: Foto de capa: Edemir Rodrigues/Arquivo
Foto: Foto de capa: Edemir Rodrigues/Arquivo

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou, por meio de publicações no Diário Oficial desta segunda-feira (27), dois contratos que viabilizam o financiamento de US$ 200 milhões, cerca de R$ 1 bilhão, destinados a investimentos em infraestrutura rodoviária no Estado. Os documentos tratam de um empréstimo internacional junto ao BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) e da contragarantia firmada com a União.

As publicações foram realizadas pela Secretaria de Fazenda. O primeiro ato refere-se ao contrato de contragarantia nº 1269/2026, firmado entre a República Federativa do Brasil e o Estado, com a interveniência do Banco do Brasil S.A..

Assinado em 16 de abril de 2026, o documento estabelece a vinculação de receitas estaduais como garantia ao financiamento externo. Na prática, o Estado compromete parte de suas receitas futuras como segurança para a União, que atua como avalista da operação.

O contrato está diretamente ligado ao empréstimo internacional a ser firmado com o BIRD, instituição vinculada ao Banco Mundial. O valor total da operação é de US$ 200 milhões. Assinam o documento a procuradora da Fazenda Nacional, Suely Dib de Sousa e Silva, o governador Eduardo Corrêa Riedel e o representante do Banco do Brasil, Sebastião Vanderlan Borges Soares.

O segundo extrato publicado trata do contrato de empréstimo externo nº 9820-BR, firmado em 17 de abril de 2026 entre o Estado e o BIRD, com garantia da União. O acordo formaliza a liberação dos recursos internacionais que serão aplicados no programa Rodar MS.

Participaram da assinatura o governador Eduardo Riedel, a representante do banco no Brasil, Cecile Fruman, além da procuradora da Fazenda Nacional.

Programa Rodar MS

O programa Rodar MS é uma iniciativa do governo estadual voltada à manutenção preventiva das rodovias, adaptação às mudanças climáticas e aumento da segurança viária. A proposta busca antecipar problemas estruturais nas estradas, reduzindo a necessidade de obras emergenciais e melhorando as condições de tráfego.

Com os recursos do financiamento, o Estado pretende investir na recuperação de pavimentos, melhorias na drenagem, reforço estrutural e implantação de soluções que aumentem a resistência das rodovias a eventos climáticos extremos, como chuvas intensas.

O programa também prevê ações para reduzir acidentes, incluindo reforço na sinalização, adequação de trechos considerados críticos e intervenções voltadas à segurança dos usuários.

A formalização dos contratos representa uma etapa fundamental para a liberação dos recursos e o início das obras previstas dentro do Rodar MS.

 

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