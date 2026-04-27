Riedel inaugura nova ala do Hospital de Câncer com 32 leitos em Campo Grande

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), inaugura na manhã desta segunda-feira (27) uma nova ala do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande. A cerimônia está prevista para as 8h30, na unidade localizada na Rua Marechal Rondon, nº 1.053, região central da cidade.

O espaço entregue corresponde ao 5º andar da instituição, denominado “Ala Famílias do Agro”, e amplia a estrutura de atendimento com a disponibilização de 32 novos leitos. A iniciativa representa um avanço significativo para a oncologia no Estado, fortalecendo a capacidade de atendimento de um hospital que é referência no tratamento de câncer em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o governo estadual, o novo pavimento foi planejado para oferecer mais conforto, dignidade e qualidade assistencial aos pacientes e seus familiares, contribuindo diretamente para a humanização do atendimento.

A viabilização da obra foi resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, o hospital e famílias ligadas ao agronegócio sul-mato-grossense. Sensibilizadas pela causa, 25 famílias do setor se uniram para financiar a conclusão da ala.

Cada grupo contribuiu com uma cota de R$ 50 mil, totalizando R$ 1,25 milhão, valor integralmente destinado à finalização do 5º andar. A mobilização evidencia o envolvimento da iniciativa privada em ações de impacto social, especialmente na área da saúde.

Com a nova estrutura, a expectativa é reduzir a demanda reprimida e melhorar o fluxo de atendimento, ampliando o acesso ao tratamento oncológico no Estado.

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