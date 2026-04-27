MS consolida avanço da suinocultura com crescimento de 50% e mais de R$ 300 milhões em incentivos

Uma produção organizada, sustentável e altamente tecnificada. Assim se apresenta a suinocultura de Mato Grosso do Sul, que registrou crescimento de quase 50% nos últimos três anos e se firma como um dos principais cases de sucesso do agronegócio estadual.

A força do setor foi evidenciada durante o 4º Encontro de Lideranças da Suinocultura de Mato Grosso do Sul, promovido pela Asumas (Associação Sul-Mato-grossense de Suinocultores) na quinta-feira (23) passada. O evento reuniu produtores, autoridades, representantes institucionais e investidores de diversas regiões do país, em um momento estratégico de diálogo sobre expansão e fortalecimento da cadeia produtiva.

Com a presença do governador Eduardo Riedel, o encontro reforçou o protagonismo da atividade na economia estadual. Representando a Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), participaram o secretário Artur Falcette, o secretário-adjunto Alex Melotto, o secretário-executivo de Desenvolvimento Sustentável, Rogério Beretta, e o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold.

A participação da equipe evidencia o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento sustentável e competitivo da suinocultura.

Durante o evento, o governador destacou a organização e a evolução da cadeia produtiva. “É uma cadeia estruturada, profissionalizada e com crescimento impressionante. Em três anos, avançou cerca de 50%. Mais do que posição em ranking, o que importa é essa curva consistente de crescimento”, afirmou.

Riedel também ressaltou o papel do Estado como indutor do desenvolvimento, com políticas baseadas em incentivo, e não em imposição. “Nosso modelo valoriza práticas adequadas, produtividade e sustentabilidade, criando um ambiente favorável para o setor continuar avançando”, completou.

O Governo do Estado tem atuado de forma estruturante no fortalecimento da atividade, com destaque para o programa Leitão Vida, que incentiva a produção e melhora a eficiência da cadeia.

Em 2025, foram 262 estabelecimentos aprovados, mais de 108 mil matrizes e 3,29 milhões de animais abatidos e mais de R$ 91 milhões em incentivos. Já em 2026, até o momento, são 257 estabelecimentos, 110,5 mil matrizes e mais de 1 milhão de abates, totalizando R$ 39,2 milhões em incentivos.

O presidente da Asumas, Renato Spera, destacou a importância do apoio governamental para o crescimento do setor. “Temos potencial, sanidade e acesso a crédito. O Estado é parceiro e isso faz toda a diferença. Nos últimos anos, foram quase R$ 2 bilhões em financiamentos via FCO para a suinocultura, recursos fundamentais para esse desenvolvimento”, afirmou.

Números expressivos

A programação incluiu apresentações da Asumas, da ABCS (Associação Brasileira dos Criadores de Suínos) e do Governo do Estado, com foco em mercado, representatividade e perspectivas da atividade.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com mais de 300 granjas em operação, cerca de 121 mil matrizes e aproximadamente 3,6 milhões de suínos abatidos por ano. A cadeia gera cerca de 32 mil empregos diretos e movimenta setores como grãos, genética e serviços.

No mercado internacional, o desempenho também é positivo: as exportações superam 20 mil toneladas de carne suína, com crescimento de 11% em relação ao ano anterior. Entre os principais destinos estão Singapura, Filipinas e Emirados Árabes Unidos.

Outro fator estratégico para o avanço do setor é a Rota Bioceânica, que deve reduzir custos logísticos e ampliar o acesso aos mercados asiáticos.

Ambiente favorável e expansão contínua

O secretário Artur Falcette destacou que o crescimento da suinocultura está diretamente ligado à modernização das cadeias produtivas e à atração de novos investimentos.

“Temos uma cadeia cada vez mais dinâmica, com maior uso de tecnologia e chegada de novas indústrias e cooperativas, especialmente da região Sul do país. Isso fortalece a economia e amplia as oportunidades no Estado”, afirmou.

Segundo ele, mais de R$ 300 milhões em incentivos já foram concedidos pelo Governo do Estado desde 2020 aos suinocultores. “Programas como o Leitão Vida ampliam a rentabilidade do produtor e impulsionam toda a cadeia. Nosso objetivo é manter esse ambiente favorável, estimulando investimentos e garantindo que a suinocultura continue crescendo nos próximos anos”, concluiu.

Com políticas públicas consistentes, ambiente competitivo e crescimento contínuo, Mato Grosso do Sul se consolida como um dos principais polos da suinocultura brasileira, com forte potencial de expansão e geração de renda.