Governo de MS compra área rural para ampliar Aeroporto Santa Maria; investimento é de R$ 3,1 milhões

O Governo de Mato Grosso do Sul concluiu o processo de desapropriação amigável de um imóvel rural avaliado em R$ 3.186.090,00. A área, denominada Estância São Francisco, foi adquirida com a finalidade pública de ampliar a pista do aeródromo do município de Campo Grande, o Aeroporto Santa Maria, localizado na saída para Três Lagoas.
A escritura pública de re-ratificação foi assinada pelos representantes da empresa proprietária e pela então secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Araujo Nardes.