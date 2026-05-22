Governo de MS compra área rural para ampliar Aeroporto Santa Maria; investimento é de R$ 3,1 milhões

Foto: Divulgação
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O Governo de Mato Grosso do Sul concluiu o processo de desapropriação amigável de um imóvel rural avaliado em R$ 3.186.090,00. A área, denominada Estância São Francisco, foi adquirida com a finalidade pública de ampliar a pista do aeródromo do município de Campo Grande, o Aeroporto Santa Maria, localizado na saída para Três Lagoas.

A escritura pública de re-ratificação foi assinada pelos representantes da empresa proprietária e pela então secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Araujo Nardes.

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