Governo de MS compra área rural para ampliar Aeroporto Santa Maria; investimento é de R$ 3,1 milhões

O Aeroporto Santa Maria é usado para pouso de aeronaves de pequeno e médio porte. A obra prevê recuperação e ampliação da PPD (pista de pouso e decolagem), além de melhorias no pátio de estacionamento de aeronaves e na área de taxiway, trecho usado pelos aviões para se deslocarem em baixa velocidade antes da decolagem ou depois do pouso.

Além disso, também está prevista a implantação de uma guarita e de um receptivo para passageiros.

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