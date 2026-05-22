Motorista preso por importunação sexual acende alerta para segurança em corridas por aplicativo

Especialista em Segurança Pública orienta mulheres sobre cuidados antes e durante viagens

Diante do aumento de casos de importunação sexual durante corridas em carros e motos por aplicativos, é preciso que mulheres se protejam para evitar serem vítimas deste tipo de crime. De acordo com o especialista em Segurança Pública e consultor do Ministério da Justiça do Governo Federal, Fernando Nogueira, algumas atitudes simples se mostram eficientes contra este tipo de conduta criminosa.

Ao jornal O Estado, Nogueira destaca que é necessário que, sempre antes de embarcar, a passageira confira a placa do carro e o nome do motorista para se certificar que está entrando no veículo solicitado. Isso é importante, porque, além de evitar o ingresso em um carro desconhecido, caso aconteça algo indesejado, a vítima tem os dados necessários para acionar a polícia.

Exemplo disso, foi o que aconteceu em Campo Grande, com uma passageira durante uma corrida na quarta-feira (21), quando, dispondo dos dados do motorista, ela o denunciou à GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil após ser vítima de importunação sexual por parte de um motorista de aplicativo.

De acordo com o relato, o homem teria começado a se masturbar na presença da mulher poucos minutos depois que início da corrida e só teria parado com a chegada ao destino da mulher, 15 minutos depois. Em posse dos dados do suspeito, disponíveis na plataforma de corridas, a polícia conseguiu localizar e prendê-lo. Ele foi conduzido para a 1ª Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), onde foi autuado por importunação sexual.

O especialista ainda orienta que as passageiras sempre compartilhem a localização com familiares e amigos de confiança e evite falar sobre dados e informações pessoais com o motorista e sempre acompanhe o percurso pelo GPS do próprio aplicativo.

Em caso de atitudes suspeitas ou comportamento inadequado por parte do motorista cancele a viagem quando passar por algum local seguro. Também é válido cancelar a viagem antes de embarcar caso a corrida esteja com algo fora do padrão, como o carro chegar com um motorista acompanhado de outra pessoa no banco do carona.

“Reforçamos que a importunação sexual é crime e deve ser denunciada. A vítima deve priorizar sua segurança, registrar provas da corrida e comunicar o ocorrido tanto ao aplicativo quanto às autoridades policiais”, finalizou Fernando.

Por Ana Clara Julião