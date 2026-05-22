Manutenção no Detran-MS deixará serviços digitais fora do ar na tarde deste sábado

Foto: Rachid Waqued
Foto: Rachid Waqued

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informou que realizará uma manutenção programada em seu banco de produção neste sábado, dia 23 de maio, entre 14h e 16h. Durante o período, todos os serviços on-line do órgão ficarão temporariamente indisponíveis.

Segundo comunicado divulgado pela Diretoria de Tecnologia da Informação (Dirti), a interrupção afetará plataformas digitais utilizadas diariamente pelos usuários, incluindo a atendente virtual Glória, o aplicativo Meu Detran MS e o Portal de Serviços Meu Detran.

De acordo com o órgão, a manutenção tem como objetivo melhorar o desempenho e reduzir o tempo de resposta dos sistemas internos e externos, proporcionando maior estabilidade, agilidade e eficiência nos serviços oferecidos à população.

O Detran-MS orienta os cidadãos que precisem realizar consultas, emitir guias ou acessar qualquer outro serviço digital a anteciparem os atendimentos antes do início da manutenção.

A previsão é que os sistemas sejam restabelecidos gradativamente após as 16h de sábado.

 

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