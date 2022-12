Governador e prefeito inauguram novo Pronto Socorro de Corumbá

O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marcelo Iunes, inauguram nesta terça-feira (20) a obra de construção do Pronto Socorro Municipal. O evento de entrega do empreendimento será esta tarde no próprio hospital, na entrada da Rua 7 de Setembro, em Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande.

Com investimento de R$ 11,5 milhões, sendo R$ 11 milhões do Governo do Estado e R$ 581 da Prefeitura Municipal a obra teve ampliação e adequação domaior hospital da cidade. Com as obras complementares e aquisição de materiais, o Município aplicou mais de R$ 2 milhões na obra.

O pronto socorro de 3,6 mil m² possui salas de emergência, ambulatório, enfermaria, receptivo e setor de triagem. Dentro do projeto ainda foi feita a reforma do hospital, com nova recepção geral e reestruturação do centro obstétrico e da enfermaria da maternidade. A modernização do espaço promoveu a ativação de mais 30 leitos.

Demais ações

Reinaldo Azambuja ainda vai autorizar o início de quatro obras em rodovias não pavimentadas do Pantanal que somam mais de R$ 153 milhões:

Porto Rolon: implantação em revestimento primário na rodovia não pavimentada que dá acesso ao Porto Rolon, em um trecho de 45 quilômetros, partindo do entroncamento com a MS-228 (R$ 40 milhões);

Porto São Pedro: implantação em revestimento primário da rodovia não pavimentada no Porto São Pedro, região do Paiaguás, até a Fazenda Ipiranga, com extensão total de 23,1 quilômetros (R$ 47,1 milhões);

MS-214: implantação em revestimento primário de 35,2 quilômetros da rodovia não pavimentada MS-214 que liga, pelo Paiaguás, Coxim até ao Porto Jofre, na cidade de Poconé, em Mato Grosso (R$ 37,5 milhões);

MS-454: implantação em revestimento primário de rodovia não pavimentada na MS-454, no trecho que começa no KM 25 e vai até o KM 52, numa extensão: 26,5 quilômetros, ligando o entroncamento da BR-262 até a região do Forte Coimbra (R$ 28,9 milhões).

As melhorias fazem parte do pacote de investimentos do Estado na região, que busca interligar os pantanais da Nhecolândia, Paiaguás, Abobral e Nabileque, passando pelos municípios de Porto Murtinho, Miranda, Corumbá, Aquidauana, Rio Verde e Coxim, mantendo esses trechos acessíveis durante todo ano.

Encerrando a agenda em Corumbá, às 17h, o governador entrega a Arena Esportiva do Programa “MS Bom de Bola”, com quadra de futebol society e basquete. O investimento passa dos R$ 400 mil.

Com informações da Subcom.