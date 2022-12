Votação elege argentino como jogador mais bonito da Copa do Mundo

A Seleção da Argentina conquistou a terceira Copa do Mundo no último domingo (18), após uma partida emocionante contra a França, que precisou ser decidida nos pênaltis. Entretanto, esse não foi o único título conquistados pelos hermanos na competição.

Em uma pesquisa realizada pela ‘UOL Esportes’, para eleger o top 10 jogadores mais bonitos desta edição da Copa, o meio-campista argentino Rodrigo De Paul ficou em primeiro lugar com 6,20% dos votos, sendo eleito o jogador mais bonito da Copa do Mundo do Catar.

A pesquisa, que possuía 30 jogadores diferentes, obteve mais de 700 mil votos.

O goleiro da Seleção Brasileira, Alisson, ficou na segunda posição com 5,63% e o goleiro Trapp, da Seleção da Alemanha fechou o pódio na terceira posição com 5,35%.

Confira o top 10:

De Paul (Argentina): 6,20%

Alisson (Brasil): 5,63%

Trapp (Alemanha): 5,35%

Bremer (Brasil): 5,11%

Giroud (França): 4,95%

Neuer (Alemanha): 4,41%

Cristiano Ronaldo (Portugal): 4,09%

Cáceres (Uruguai): 4,07%

Savic (Sérvia): 3,97%

Paredes (Argentina): 3,88%

