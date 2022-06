Gisele fará campanha casada com Lula

A candidata Gisele Marques (PT), esteve no Jornal O ESTADO ONLINE nesta quarta-feira (1), de junho e falou sobre sua pré-campanha que será casada com a pretensão de eleger o Lula, para presidente.

A pré-candidata ao Governo do Estado do PT falou muito sobre a capacidade em governar e deixar bons frutos em prol da população.

Sobre o desafio em disputar a eleição da OAB ela destacou os desafios e esclareceu que as duas eleições são distintas. “Elói Terena sofreu muita discriminação na eleição da OAB, as chapas promoviam almoços e jantares em restaurante de luxo e a nossa era simples no fundo do meu escritório. Ela afirmou a ousadia ter lançado um debate sobre a advocacia que está enfraquecida e foi diferente desta eleição a qual sou pré-candidata ao Governo do Estado.”, explicou a Gisele.

Gisele também falou sobre a pré-campanha em conjunto com a eleição e o trabalho de eleição para o Lula no Estado, também. “Estamos trabalhando para que a população saiba que o Lula tem sim uma pré-candidata do PT no Estado. Quando assumimos o Governo do Estado, o PT regularizou estes salários que estavam atrasados e dentro de um ano o Zeca pagou 16 folhas de pagamento atrasados e o PT já provou que sabe governar e que é possível retornar uma saúde preventiva. O PT já provou que vai dar certo” afirmou a pré-candidata.

Questionada sobre seus planos de governo, caso seja eleita ela destacou a educação e Saúde.¨Eu me preocupo com as vagas de creche, com um suporte para as mães, empregos dignos e o compromisso do presidente Lula em baixar os combustíveis também é meu aqui no Estado”, afirmou durante a entrevista.

Sobre a provável urnas fraudadas a pré-candidata afirmou que é um discurso fraco e que se fosse realmente fraudada, a direita não precisaria fazer a “armação que foi a lava jato”, definiu.

“A história mostra que as urnas são seguras e aonde há militares houve empobrecimento e tortura e mortes para quem pensava diferente. Vamos lutar para a democracia continue existindo”, concluiu a pré-candidata ao Governo do Mato Grosso do Sul pelo PT.

Com informações de Beatriz Feldens