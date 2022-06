MS espera padronização nacional para implantar câmeras nos uniformes da PM

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado

Atualmente, gravações são realizadas em operações pontuais do BP Choque

O uso de câmeras corporais pelas polícias brasileiras tem avançado. Mato Grosso do Sul, conforme a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) também aguarda uma padronização nacional, por meio do Consesp (Colégio Nacional de Secretários de Segurança), para implementação de câmeras acopladas aos uniformes dos policiais militares.

O comandante da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), coronel Marcos Paulo, confirmou ao jornal O Estado a informação de que o Estado aguarda pela padronização. No entanto, assegurou que gravações já são feitas pela corporação em algumas ações pontuais, como, por exemplo, de reintegração de posse.

“O Batalhão de Choque tem um policial, o recolhedor de provas, que filma toda ação, justamente porque, se ocorrer alguma coisa, temos como provar a atuação policial. Então usamos em reintegração de posse, desobstrução de pista, ações em presídio”, disse em entrevista ao jornal O Estado.

Marcos Paulo relembrou ainda de uma reintegração que comandou em 2010, no município de Sidrolândia, onde conseguiu comprovar que a equipe agiu em legítima defesa graças às filmagens. “Então com as imagens podemos nos resguardar e neste caso de Sidrolândia comprovar que fomos recebidos com disparos de armas de fogo”, contou. Ainda segundo o comandante da PM, atualmente alguns policiais, com seus equipamentos próprios, já realizam gravações. “Então em momento nenhum eu digo que é prejudicial para o policial, pelo contrário, a câmera serve para proteger o policial que está ali desenvolvendo uma ação com eficiência”, ressaltou.

No Brasil, a tecnologia na farda dos agentes já é adotada em, pelo menos, quatro estados: São Paulo, Santa Catarina, Rondônia e Rio de Janeiro. Inclusive no estado carioca, os policiais militares começaram a usar as câmeras filmadoras acopladas aos uniformes na última segunda-feira (30). Conforme levantamento feito pelo “Estadão” sobre a adoção dos equipamentos, apenas Acre e Sergipe afirmaram não planejar as câmeras.

Ainda de acordo com o jornal de São Paulo, a adoção da tecnologia pode ganhar mais adesão a partir da finalização da diretriz elaborada pelo Colégio Nacional de Secretários de Segurança. Inclusive, em fevereiro deste ano, eles finalizaram a minuta de um procedimento-padrão sobre o uso das câmeras a ser adotado em todo o Brasil.

São Paulo

Na Polícia Militar do Estado de São Paulo, a tecnologia começou a ser utilizada em 2020 e, segundo levantamento da corporação, realizado em abril deste ano, os batalhões que adotaram o sistema de câmeras acopladas nos uniformes apresentaram uma redução de 87% nas ocorrências de confronto.

No estado, os equipamentos registram áudio e vídeo em tempo real. Ainda conforme a PM, a queda registrada é dez vezes maior do que nos batalhões que não utilizam equipamentos.

