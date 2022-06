Dia sem impostos terá descontos em eletrodomésticos, materiais de construção e cerveja

Ação serve para conscientizar consumidor sobre alto preço dos impostos

Os sul-mato-grossenses terão um dia livre de impostos, hoje (2), com participação de três shoppings da Capital, quatro lojas de uma rede de materiais de construção, 66 lojas de uma rede de móveis e eletrodomésticos, cervejaria e escola de Ensino Fundamental. Esta é a 16ª edição nacional e a quarta edição em Mato Grosso do Sul, tendo como mascote o dinossauro, que recebe o nome de ‘Impostossauro’.

A ação realizada pela FCDL-MS (Federação das Câmaras de Lojistas de Mato Grosso do Sul) tem como objetivo conscientizar os consumidores sobre o alto preço da carga tributária do Brasil, ao comprarem sem impostos, no DLI (Dia Livre de Impostos). O Brasil tem um dos impostos mais caros do mundo, em média de 34%.

A presidente da federação, Inês Santiago, explica que os lojistas que vão arcar com esse tributo por um dia, para participar desta ação.

“Todos os lojistas que aderiram à campanha estão arcando com o tributo para contribuir conosco nessa conscientização. A partir dessa informação, o consumidor entende o quanto o poder de compra dele é reduzido em razão da carga tributária. Porque às vezes pensa que o produto é caro, mas não se trata disso, a carga tributária é que torna o produto caro”, destacou ao jornal O Estado

“Aqui no Estado, o DLI começou com a participação de três bares e foi crescendo, mais empresas aderindo e neste ano estamos com uma participação recorde.”

Locais

No Shopping Campo Grande, haverá um quiosque com degustação da Cervejaria Louvada, venda de vinhos 067 sem impostos e ação informativa da Energisa. Além da participação de 50 lojas.

Já no Shopping Bosque dos Ipês, será montado um estande com informações sobre a ação e as cargas tributárias, e terá o estacionamento com valor fixo de R$ 5,00, já sem impostos.

A Escola Desafio Educacional começou o trabalho de educação com os alunos, mostrando as altas cargas tributárias e para onde vão os impostos arrecadados. “Nossa maior missão aqui é formar integralmente crianças até 10 anos. Temos consciência de que somos a base para formar esses cidadãos críticos e ativos em nossa sociedade”, pontuou a diretora da escola, Giedre de Paula.

Além disso, também vão participar 66 Gazins, quatro Alvoradas Construção e o Pátio Central.

Impostos

Conforme levantamento feito pela FCDL-MS, o imposto de uma cerveja artesanal é de 42%; combustível 62%; roupa 34%; batom 44%. Do valor pago na energia elétrica, 40% é imposto.

O coordenador comercial da Energisa-MS, Jonas Ortiz, explica que, hoje, 40% do valor da conta de luz é composto por encargos e tributos. “Em uma fatura de R$ 100, por exemplo, R$ 40 são encargos e tributos, que são repassados pela distribuidora para a União, o estado e prefeituras”, destacou.

Texto: Izabela Cavalcanti – Jornal O Estado MS.

