Gestão da Saúde Pós-Pandemia é tema de 11º Encontro Cassems

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), realiza na próxima terça-feira (29), das 7h30 às 12h, no Novo Hotel o 11º Encontro Cassems com Gestores de RH. O evento tem o objetivo de estreitar laços e o relacionamento entre a Cassems, as secretarias e os órgãos conveniados.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, as diretoras de Clientes e de Assistência à Saúde da Caixa dos Servidores, Jucli Stefanello e Maria Auxiliadora Budib, são alguns dos palestrantes desta edição.

A diretora de Clientes da Cassems, Jucli Stefanello, destaca que o debate este ano será em torno da gestão da saúde na pós-pandemia.

“Durante a pandemia, a Cassems não só se tornou uma referência no combate e tratamento da Covid-19, como também teve uma atuação fundamental para salvar milhares de vidas e evitar maior colapso do sistema de atendimento aos sul-mato-grossenses. Agora, estamos concentrando nossos esforços para superar os desafios e ao mesmo tempo investir na excelência do atendimento e nos grandes projetos”, finaliza Stefanello.

Encontro RH da Cassems – O encontro de gestores de Recursos Humanos acontece, tradicionalmente, há 11 anos. Apresenta ações desenvolvidas pela Cassems para profissionais da Capital e interior além de incentivar o debate e novas ideias.

Com informações da assessoria