Vai comprar? Black Friday e Copa esquentam as vendas na Capital

Com a chegada da Copa do Mundo de 2022 e o início oficial da Black Friday marcado para esta sexta-feira (25), o comércio teve um aumento na expectativa de vendas neste fim de ano. De acordo com pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) a intenção de consumo das famílias de Campo Grande teve um pequeno aumento em novembro.

Já segundo estudo do Instituto de Pesquisa Fecomércio MS, 76,9% dos campo-grandense que responderam a pesquisa na última semana estão dispostos a investir até R$ 200,00 em itens para a Copa do Mundo de Futebol. A camiseta (89,7%), a bandeira (26,9%) e acessórios (21,8%) são os produtos que estão na mira desse consumidor.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, avalia que as comemorações de fim de ano estão levando os consumidores as compras. “A Copa do Mundo, a Black Friday e a proximidade com o Natal têm levado os consumidores às compras. Outro fator importante neste aumento é a expectativa do pagamento do 13º salário, que já teve sua primeira parcela paga no último dia 20”.

Outro ponto de destaque são as contratações de fim de ano, que devem bater recorde este ano. Conforme a pesquisa da CNC, o número de admissões para o comércio varejista do estado deve chegar a 2 mil vagas temporárias. O índice é o maior da última década. Em 2021, a estimativa era de 1,47 mil e o índice pré-pandemia era de 1,3 mil (2019).

Considerando que Campo Grande representa 40% do PIB do comércio e serviços de Mato Grosso do Sul, pode-se estimar que a Capital será responsável por cerca de 800 novas vagas. As maiores contratações devem ocorrer no segmento de hiper e supermercados, seguido pelo setor de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, seguido pelo de vestuário e calçados. Livrarias e papelarias aparecem com 8,50% de vagas.

A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira, explica que no comparativo, houve um aumento de vagas. “Quando comparamos com o ano anterior, temos um aumento de 500 vagas em Mato Grosso do Sul em relação a 2020, o primeiro ano da pandemia, aproximadamente mil vagas diretas. É um momento muito oportuno para aquela pessoa que está procurando por uma vaga de trabalho e que encontra no emprego temporário uma oportunidade de contratação efetiva”.

