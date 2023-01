Os anos se passaram e a modernidade escolheu letras para identificar as diferente gerações e seus interesses que com as informações conseguimos identificar os costumes e tradições de uma época, sendo possível até identificar como elas lidam com a modernidade, no caso o celular. Já os mais novos fazem do celular sua principal diversão usando para trabalho e diversão.

A geração X, que compreende o período de 1965 a 1984 tinha uma visão futurista do aparelho celular, nem imaginava o dia-a-dia com ele e a diversão na época era focada fora das telas, e sim em festas, bailes e atividades presenciais, por isto a grande preocupação era poupar o dinheiro para se divertirem. Épcoa que uma boa conversa, amigos e festas eram 100% presenciais, afinal não existia outra forma.

A Dona Josefa de Lima Pereira, de 69 anos conversou com a reportagem e contou como era a diversão em sua época, quando nem se pensava em celulares. Ela relatou que usava os primeiros salários para se divertir aos finais de semana e que os pais sempre a orientava para guardar dinheiro, para custos básicos, mas sempre se divertia

O Pernambucano, Agenor Rodrigues de Almeida de 72 anos, curtia os bailes aos finais de semana, onde gastava os primeiros salários. Ele relatou que na época ao seus pais pedia para guardar dinheiro em poupança e custos básicos, sem deixar de lado a diversão aos finais de semana.

Marcos de Oliveira, que trabalha como técnico de celular, se divertiu ao lembrar do passado. Os primeiros salários ele gastava com discotecas e bailes, mas os pais sempre o bloqueada para tomar cuidado com o dinheiro, mas nunca deixou de divertir além dos puxões de orelha.

A modernidade foi avançando, o computador chegou, o celular no início era tijolão fazia apenas ligações, depois nasceu também o BEEP que avisa que havia urgências e necessidade de contato até chegar o celular com tecnologia que permite até fazer chamadas de vídeo. A geração y presenciou esta transformação