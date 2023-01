Balanço mostra que Programa Alimenta Brasil entregou 20 toneladas de frutas e hortaliças para famílias campo-grandenses

Balanço de distribuição divulgado pela Prefeitura de Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (27), mostra que já foram distribuídas 22 toneladas de frutas e hortaliças para as comunidades, em apenas 10 dias do início da distribuição da produção do Programa Alimenta Brasil.

Operacionalizado através da parceria entre a Secretaria de Assistência Social (SAS) e Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), o programa atendeu cerca de 62 unidades conveniadas.

O kit hortifrúti está chegando até a mesa dos usuários da Rede Municipal de Assistência Social, ampliando o acesso à alimentação para as famílias em situação de vulnerabilidade, levando não somente alimentação saudável, mas também dignidade. A entrega da produção teve início no dia 16 de janeiro.

As verduras, legumes, frutas e hortaliças são entregues nas unidades e repassadas para a comunidade uma vez por semana. O programa está disponível para toda população, basta que o responsável familiar esteja com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado e morar na região do Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

No Cras Nossa Senhora Aparecida, a entrega do kit hortifruti atendeu 120 famílias, e segundo a coordenadora da unidade, Lucinéia Almeida, a população precisa desse benefício, visto que a os usuários não conseguem suprir todas as necessidades somente com a renda, proporcionar essa diversidade de alimentos no dia a dia das famílias é fundamental.

“Aqui na unidade nós vemos esse impacto nas famílias, elas esperam ansiosamente por esse momento. Esse trabalho é muito importante, não só para a nossa comunidade, pois, começa no campo com os produtores que desempenham um papel extraordinário e que também necessitam dessa renda para manter suas famílias”, pontuou.

Usuária do Cras Nossa Senhora Aparecida há 4 anos, Maria Souza, afastada do mercado de trabalho por motivos de saúde, diz que as frutas e hortaliças têm um grande valor, pois ajudam a manter uma alimentação de qualidade e diversificada para sua família. “Para mim é uma benção, essa é a palavra. Tudo que recebemos é bem-vindo, as verduras são de ótima qualidade, eu só agradeço porque esse benefício faz a diferença para nossa vida”, disse.

Foram recebidos pelos produtores 15 variedades entre frutas e hortaliças, como, abóbora, mandioca, batata-doce, quiabo, berinjela, tomate cereja, milho, limão Taiti, limão rosa, banana, abacaxi, abacate, couve e cheiro-verde entregues nos primeiros dez dias.

Dona Roseane Carneiro, de 62 anos, frequenta o Cras Vida Nova há 3 anos e elogiou a ação e a qualidade do kit hortifruti. “É um sucesso na minha casa. Deus abençoe a família do Cras por tamanha ajuda. Já comi o milho cozido na espiga, a mandioca é deliciosa, cozinha muito bem e amanhã vou fazer um doce de abobora”, afirmou a usuária.

Já no Cras Vida Nova, a entrega dos hortifrutis alcançou 182 famílias. A coordenadora da unidade, Adriana Nascimento, falou do impacto do Programa Alimenta Brasil para os usuários que recebem as frutas e hortaliças.

“O programa que a prefeitura de Campo Grande oferece chega até a mesa de centenas de famílias que são assistidas pelas unidades da SAS, as pessoas não recebem somente o benefício da gratuidade dos alimentos, mas sim, a dignidade de proporcionar uma alimentação saudável para a família e poder compartilhar a alegria desse momento com uma refeição completa”, finalizou a coordenadora.

Programa Alimenta Brasil

O Programa Alimenta Brasil conta com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande através da parceria entre a SAS e Sidagro. Ao todo 21 mil famílias que vivem em situação de insegurança alimentar serão beneficiadas pelo PAB através da rede socioassistencial. A SAS possui 40 unidades que atendem 8.441 famílias e 55 unidades conveniadas que atendem 12.915 famílias, totalizando 95 unidades impactadas.

O Secretário de Assistência Social, José Mário, enaltece o apoio da prefeitura da Capital e reforça a importância da parceria da SAS com a Sidagro. “O nosso objetivo está sendo alcançado, que é promover o acesso à alimentação para as famílias que vivem em insegurança alimentar, a parceria com a Sidagro está fazendo a diferença não só na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também para os produtores. Só temos a agradecer a Prefeita pelo apoio”, disse o secretário.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: