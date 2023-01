Caminhão é apreendido com 1,5 tonelada de maconha escondida em fundo falso

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.556 kg de maconha na tarde de hoje (27), em Terenos, distante a 23 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um caminhão Ford/F4000. Durante a entrevista, os agentes desconfiaram do nervosismo apresentado pelo motorista.

Após uma busca no veículo, a equipe encontrou um compartimento oculto, onde estavam escondidos os tabletes de maconha. Os policiais também descobriram que o caminhão possuía registro de roubo/furto.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) em Campo Grande.

