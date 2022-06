Vizinho nervoso arremessa tronco de arvore e fere cliente de bar

Na madrugada deste sábado (18), na Rua 13 de Junho, no Centro de Campo Grande os clientes que frequentavam o bar localizado neste endereço foram surpreendidos por um tronco de arvore que caiu dentro do estabelecimento, e feriu uma cliente.

O acontecido se deu, segundo o dono do bar que registrou um B.O (boletim de ocorrência), porque há vizinhos descontentes com o barulho do local e a briga existe já há um tempo. A suspeita é de que este morador tenha arremessado o tronco da varanda de seu apartamento. Segundo o proprietário do local, já vinha recebendo ameaças.

O pau machucou uma mulher que estava sentada e foi levada para receber atendimento. O caso aconteceu por volta das 4h da manhã.