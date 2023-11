Gaby Amarantos, Marília Mendonça e Tiago Iorc vencem Grammy Latino

O Grammy Latino 2023 foi entregue na tarde desta quinta-feira (16), premiando cantores e artistas da América Latina. A cerimônia foi realizada em Sevilha, na Espanha. A premiação, uma das mais importantes do cenário musical, tem categorias específicas para trabalhos em língua portuguesa.

Entre as vencedoras, está a cantora paraense Gaby Amarantos, que ganhou na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com Tecnoshow, que mistura ritmos brega e eletrônico. Esta foi a terceira indicação da cantora.

No discurso de agradecimento, ela dedicou o prêmio às mulheres negras, da Amazônia e da periferia.

“Eu sou uma artista da Amazônia, da Floresta Amazônica do Brasil. E faço música da periferia negra de Belém do Pará. Quero agradecer, sou uma artista independente. Estou há 20 anos trabalhando com esse estilo. Recebo com muita honra, alegria esse prêmio reconhecendo a música como música de raízes brasileira. Viva o tecnobrega!”, disse.

O destaque foi o prêmio póstumo a Marília Mendonça na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, por Decretos Reais, lançado em maio deste ano. A cantora morreu em novembro de 2021, em um acidente aéreo.

“Não é e nunca será a mesma coisa sem você aqui, sabemos quanto você estava focada em buscar esse Grammy e fazer seu tão sonhado discurso em espanhol. Discurso que seria um fomento a união latino-americana através da música, das artes e do respeito. Que só a arte poderia romper as barreiras que a diferença das línguas promover. E temos esperança que o seu legado inspire novos talentos a brilhar e superar as dificuldades”, postou a equipe da cantora nas redes sociais.

A banda de rap e rock Planet Hemp levou dois gramofones nas categorias: melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa e melhor interpretação urbana em língua portuguesa.

>> Veja abaixo a lista dos brasileiros vencedores do Grammy Latino 2023:

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

– Xênia França – Em nome da Estrela

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

– Planet Hemp – Jardineiros

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

-Planet Hemp e Criolo – Distopia

Melhor Álbum de Samba/Pagode

– Martinho da Vila – Negra Ópera

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

– João Donato – Serotonina

Melhor Álbum de Música Sertaneja

– Marília Mendonça – Decretos Reais

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

– Gaby Amarantos – Tecnoshow

Melhor Canção em Língua Portuguesa

– Tiago Iorc e Duda Rodrigues – Tudo O que A Fé pode Tocar

Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa

– Eli Soares – Nós

Com informações da Agência Brasil