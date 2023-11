Queda em desfiladeiro de ônibus deixa 36 Mortos e 19 Feridos na índia

Na última quarta-feira (15), uma tragédia abalou a região montanhosa de Assar, no distrito de Doda, localizado a aproximadamente 149 km ao sul da capital, Srinagar, na Caxemira controlada pela Índia. Um ônibus de passageiros, que seguia de Kishtwar para a cidade de Jammu, derrapou em uma estrada sinuosa, resultando em uma queda fatal em um desfiladeiro de 300 pés de profundidade.

As autoridades locais relataram que o acidente deixou um saldo devastador, com 36 pessoas perdendo a vida e outras 19 sofrendo ferimentos, alguns em estado crítico. Os primeiros socorros foram prestados por moradores locais, que chegaram rapidamente ao local para ajudar os feridos antes da chegada dos serviços de emergência.

A causa do acidente ainda não foi determinada pelas autoridades, que estão conduzindo uma investigação para esclarecer os detalhes do incidente trágico. O local do acidente, uma estrada montanhosa propensa a condições desafiadoras, levanta questões sobre a segurança das vias na região.

Tanto a presidente indiana, Droupadi Murmu, quanto o primeiro-ministro, Narendra Modi, expressaram profundo pesar pelas perdas humanas e ofereceram suas condolências às famílias enlutadas. O governo está monitorando de perto a situação e prestando assistência às vítimas e suas famílias.

A Índia tem enfrentado desafios significativos em relação à segurança no trânsito, com acidentes rodoviários fatais sendo uma ocorrência comum. Fatores como sobrecarga, más condições das estradas e condução imprudente contribuem para o alto número de incidentes. Segundo autoridades, cerca de 150 mil pessoas perdem a vida todos os anos em aproximadamente meio milhão de acidentes rodoviários em todo o país.

O governo indiano estabeleceu uma meta de reduzir as mortes em acidentes de trânsito em 50% até 2024. Esforços significativos estão sendo empregados para melhorar a infraestrutura rodoviária, implementar medidas de segurança mais rigorosas e promover a conscientização para prevenir tragédias como a ocorrida em Assar.

