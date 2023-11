Com shows, danças, exposições, oficinas e gastronomia, começa hoje a 3ª Edição do Festival do Japão MS

De 17 a 19 de novembro, o clube de campo da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande será palco da 3ª edição do Festival do Japão MS, o maior evento de cultura japonesa em Mato Grosso do Sul. Com uma programação diversificada, o festival busca celebrar os 115 anos da imigração japonesa, enaltecendo a rica herança cultural nipônica que desempenhou papel fundamental no desenvolvimento do estado.

O Festival que conta com o apoi do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Consulado-Geral do Japão, Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil (Kenren), Sistema Fiems, Sebrae, Fecomércio, Sesc, Senac, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Sakura e Dallas,tem a expectativa de receber aproximadamente 25 mil visitantes ao longo dos três dias.

O Festival do Japão MS oferece uma experiência única, repleta de shows, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia, concursos e atividades para todas as idades. O evento tornou-se uma tradição na região, atraindo tanto a comunidade nipônica quanto os amantes da cultura japonesa e curiosos em busca de novas experiências.

Este ano, o festival assume um papel social significativo, com a entrada sendo condicionada à doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Cotolengo Sul-Mato-Grossense, em uma parceria valiosa com o Rotary Club Campo Grande.

Entre os destaques da programação estão as artes tradicionais e culturais do Japão, como o taiko (tambores japoneses), odori (danças folclóricas e clássicas), artes marciais como kenjutsu, karatê e judô, e oficinas como origami (dobraduras) e a tradicional cerimônia do chá. O evento contará com a presença de renomados mestres de cerimônia, como Nobuhiro Hirata, campeão mundial de karaokê, e Kendi Yamai, reconhecido como apresentador do Miss Nikkey no Brasil. O cantor Joe Hirata e os ilusionistas Edson e Kevin Iwassaki também prometem encantar o público.

A praça de alimentação é um dos grandes atrativos, oferecendo uma variedade de opções, desde pratos tradicionais japoneses, como sobá, tempurá, sushi, yakisoba e ramen, até iguarias da culinária brasileira. Com mais de 20 operações gastronômicas, a praça estará aberta para o almoço durante o fim de semana.

Além das atrações tradicionais, o Festival do Japão MS incorpora elementos modernos e da cultura pop japonesa. A Sky Bridge Experience, uma experiência única que explora as constelações, e a Arena Anime Show, com concurso de cosplay e a primeira edição do Anime Dance Freestyle, são novidades que prometem cativar o público.

O evento também sediará a cerimônia de abertura, que coincidirá com o concurso Miss Nikkey MS, onde a mais bela nikkei da comunidade nipo-brasileira de Mato Grosso do Sul será coroada. A corrida Samurai Run Dallas, que mistura esporte e cultura japonesa, será realizada à noite, com corrida de 6 km e caminhada de 2 km, promovendo um ambiente temático único.

Nilson Tamotsu Aguena, presidente da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, destaca a importância do festival para preservar e divulgar a cultura japonesa, transmitindo-a para as novas gerações. Ele enfatiza que o objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível, repleta de alegria e encantamento.

Serviço

Data:

17 a 19 de novembro

Horário:

Sexta-feira: 16h às 22h

Sábado: 10h às 22h

Domingo: 10h às 21h

Local: Av. Ministro João Arinos, nº 140, Jardim Veraneio, – Clube de campo da Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira (AECNB). Com estacionamento pago disponível no local.

A entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Cotolengo Sul-Mato-Grossense. Mais informações estão disponíveis no site oficial do festival (festivaljapaoms.com.br) e no Instagram (@festivaljapaoms).