Após ter casa invadida, homem é espancado e acusado de estuprar uma criança

Um homem de 48 anos, foi espancado com socos e chutes e depois agredido com pedaços de madeira por um grupo de cinco pessoas, na noite de ontem (14), em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. Ao ser interrogado pela polícia, o rapaz afirmou aos militares, acusado de estuprar uma criança de 8 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por moradores dizendo que um homem havia sido agredido em frente de uma igreja evangélica. Dante das informações, os militares foram até o local, onde encontrou a vítima com um corte profundo na cabeça.

Questionado, afirmou que estava dormindo quando ouviu a porta da residência ser arrombada por um grupo de cinco pessoas, perguntando a ele sobre uma criança de 8 anos. Ainda durante o questionamento, a vítima relatou que o grupo teria acusado de estuprar a menor de idade e passaram o agredir com socos, chutes e pedaços de madeira.

Conforme registrado o boletim de ocorrência, o grupo que o agrediu estava com facas e teria tentado golpeá-ló. Assustado, a vítima disse que saído correndo e tentou se esconder numa igreja.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado, sendo constatado que além do corte profundo no couro cabeludo, a vítima apresentava lesões no rosto, joelho e costas. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal para receber o atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar realizaram rondas na região, mas ninguém foi encontrado. O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia de Maracaju.

