Pronta para um desafio? Nessa semana Lívia Tosta transforma saia midi em um belo vestido

Nessa semana Lívia Tosta lançou o Desafio #ComeceLinda. A dica dessa vez é: pegar uma saia midi, ou uma saia comprida mesmo, e transformar em um vestido belíssimo para arrasar no seu dia.

Pra você conseguir fazer essa transformação, é só pegar a saia escolhida, subir ela até se tornar um tomara que caia, colocar a pence que ficaria no bumbum para a frente, pra ela não ficar tão curta atrás e jogar uma outra roupa por cima. A Lívia dessa vez escolheu uma t-shirt comprida do marido, que ele não curtiu muito e deu pra ela.

E você? Bora colocar essa criatividade pra jogo e entrar no desafio da semana? Nessa você já aproveita e desenterra umas roupas do armário que não estavam sendo usadas!

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.