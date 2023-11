Flu vence Santos com gol de Cano e entra no G-4

O Fluminense venceu o Santos por 1 a 0 na tarde deste sábado (29), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. Germán Cano fez o gol do jogo no segundo tempo, com passe de Jhon Arias. A partida entre as dois clubes teve um alto número de faltas e de cartões amarelos.

Com a vitória, o Fluminense entrou no G-4, com 28 pontos. Já o Santos é o 14º, com 17.

O duelo começou truncado. Os dois times conseguiram produzir pouco e tiveram seu melhor momento em lances consecutivos. O Fluminense desperdiçou pênalti com Leo Fernández enquanto Jean Lucas quase deixou o dele em contra-ataque.

No decorrer do primeiro tempo, a temperatura do jogo, com muitas faltas, passou à arquibancada. Pedidos por faltas e reclamações das marcações da arbitragem mesclavam com os gritos em apoio ao time.

O trio de arbitragem foi bastante vaiado quando se encaminharam para o vestiário, na saída para o intervalo.

O segundo tempo teve menos faltas do que o primeiro, mas o jogo continuou difícil de ser jogado. Os dois times tinham dificuldades em passar da linha de meio de campo e chegar com perigo ao ataque.

Apesar disso, os donos da casa tinham mais intensidade e conseguiram abrir o placar em um lance oportunista de Germán Cano. Acesse também: Arrascaeta resolve e Fla vence Atlético-MG de virada no Brasileirão

Com informações da Folhapress