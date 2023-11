Correios, INSS e Receita terão horário especial no próximo jogo da seleção

uem precisa ir a uma agência bancária no dia do próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo feminina de futebol, nesta quarta (2), não precisará alterar sua programação, de acordo com as diretrizes divulgadas pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

A mudança no funcionamento das agências ocorre apenas nos dias de jogos que começam às 8h. A próxima partida se inicia às 7h –e a seleção brasileira precisa derrotar a Jamaica para continuar no torneio, ou empatar e contar com improvável derrota da França para o eliminado Panamá.

Já os Correios, o INSS e a Receita Federal decidiram alterar o funcionamento também nos dias de jogos que começam às 7h (veja mais abaixo).

Segundo a regra da Febraban, os bancos abrirão uma hora mais tarde nos dias em que os jogos do Brasil começarem às 8h. Quando eles forem realizados mais cedo, sem impacto no funcionamento das agências, não haverá mudança no atendimento. “A flexibilização segue política já adotada durante jogos da Copa do Mundo masculina”, diz nota.

A decisão está de acordo com a resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do CMN (Conselho Monetário Nacional), que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento em suas unidades.

Os bancos pela internet, por telefone e os caixas eletrônicos seguirão o funcionamento normal. Os canais que forem 24 horas atenderão desta forma. “Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário”, diz Walter Faria, diretor da Febraban.

Em nota, o Banco do Brasil confirmou que irá seguir os horários determinados pela federação

VEJA OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS BANCOS

Nos jogos com horário previsto às 8h (de Brasília):

– Nos estados com horário igual ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 11h às 17h

– Nos estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 10h às 16h

– Nos estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília, as agências vão funcionar das 9h às 15h

– Nas agências em Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília), o atendimento será das 12h às 18h

CORREIOS TAMBÉM TERÃO HORÁRIO DIFERENTE

Os Correios também anunciaram horário especial de atendimento ao público e, na quarta-feira (2), começam a funcionar às 10h.

O atendimento dos operadores da CAC no dia 2 será das 10h às 20h. As unidades localizadas em shopping seguirão o horário do estabelecimento.

“A flexibilização dos horários ocorre para que as empregadas e os empregados dos Correios possam acompanhar a seleção feminina, da mesma maneira que ocorreu na competição masculina” disse a empresa, por nota. Acesse também: Preço do quilo do tomate varia 167,22% em supermercados da Capital

Com informações da Folhapress