Arrascaeta resolve e Fla vence Atlético-MG de virada no Brasileirão

Com Arrascaeta decisivo, o Flamengo venceu o Atlético-MG de virada por 2 a 1, neste sábado (29), no Independência, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Paulinho abriu o placar para o Galo, mas Arrascaeta fez um golaço de falta e deu assistência para Wesley virar no fim. O uruguaio começou no banco e só entrou no jogo no segundo tempo.

Com a vitória de virada, o Flamengo foi a 31 pontos, assumiu a vice-liderança do Brasileirão e está invicto há 10 jogos. Já o Galo chegou ao nono jogo de jejum, sendo o oitavo desde a chegada de Felipão, e estacionou na 13ª posição.

Os jogadores do Flamengo reclamaram muito do primeiro gol do Atlético-MG. Após pisão no pé de Bruno Henrique, Paulinho aproveitou o contra-ataque e abriu o placar. O lance, cuja revisão não foi recomendada pelo VAR, logo se tornou um dos mais comentados no Twitter.

Luiz Felipe Scolari fez duas apostas táticas. Deixou Mariano no banco, começando com Saravia na lateral-direita, e inverteu Pavón com Paulinho, que atuou nas costas de Filipe Luís. Deu certo: Paulinho marcou após enfiada de bola de Saravia. O lance se repetiu outras vezes, sobrecarregando o veterano lateral do Flamengo.

JOGO

O primeiro tempo foi de muita disputa e intensidade no Horto. O Fla assustou primeiro com Gabigol, mas foi o Galo que quase abriu o placar com Hulk, que acertou a trave. Com Arrascaeta no banco, Gerson jogou mais avançado e comandou as ações no Flamengo, enquanto o Atlético-MG apostou nas jogadas de velocidade para cima de Filipe Luís com a dupla Hulk-Saravia.

E foi assim que fez 1 a 0, com Saraiva servindo Paulinho nas costas do veterano. Os cariocas tiveram mais a bola, mas os mineiros foram mais perigosos e incisivos.

O Galo seguiu melhor na etapa final, mas Arrascaeta saiu do banco e mudou o jogo. Matheus Cunha salvou o Flamengo duas vezes, e Pablo quase fez contra após cruzamento da esquerda. Já com Arrascaeta no lugar de Everton Ribeiro, o Flamengo perdeu a chance do empate com Bruno Henrique, que parou em Everson.

E foi justamente o camisa 14 que deixou tudo igual, com um chutaço em cobrança de falta da meia-lua. Na sequência, ele deixou Wesley na cara do gol, para o lateral decidir de cavadinha.

Com informações da Folhapress