Fetems tem assembleia geral para avaliar negociações com Governo

Está marcada para a terça-feira da semana que vem uma Assembleia Geral da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), onde a categoria irá decidir qual posicionamento tomarsobre o impasse nas negociações com o Governo do Estado. “Não quer negociar? Vamos tomar nossos lados”, afirma o presidente da Federação Jaime Teixeira.

A reunião entre a Fetems e o governo do estado, realizada na quarta-feira (3), para discutir reajustes na categoria, não avançou. A negociação teve início em fevereiro, e até o momento não houveram acordos. Conforme afirmou o presidente da Fetems, , o governo está intransigente e vai manter o RGA (Reajuste Geral Anual). “Para nós não é regime geral aquilo, é um reajuste setorial, pois não contempla os professores efetivos e aposentados”, explica.

“A categoria está insatisfeita e deve dar uma resposta mais enérgica para o governo”, afirma. Outras pautas colocadas pelos servidores também não foram avançadas. Devido ao saldo da reunião, os represenantes dos sindicatos devem repassar esse posicionamento a categoria na assembleia da Fetems. Muito embora não tenhaum osição oficial pode até se tomada uma ossição pelo estabelecimento de calendário ue leve a paralização.

