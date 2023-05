Brasil anuncia seleções para o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística em Medellín

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou nesta quinta-feira (4) as seleções feminina e masculina que representarão o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, que acontecerá em Medellín, na Colômbia, a partir do dia 22 deste mês.

A equipe feminina será composta por Andreza Lima, Carolyne Pedro, Christal Bezerra, Gabriela Barbosa, Júlia Soares e Luísa Maia, enquanto a equipe masculina contará com Bernardo Actos, Diogo Soares, Leonardo Souza, Patrick Sampaio, Tomás Florêncio e Yuri Guimarães.

Para se preparar para a competição, as equipes convocadas participarão de um Estágio de Treinamento entre os dias 14 e 20 de maio, no CT do Time Brasil, no Rio de Janeiro. Além dos atletas convocados, também participarão do camping Ana Luíza Pires, Jade Barbosa, Josiany Calixto, Lorrane Oliveira, Rafaela Oliva, Arthur Nory, Arthur Zanetti, Caio Souza e Lucas Bitencourt.

O Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística é uma importante competição que reúne os melhores ginastas do continente. A última edição foi realizada em 2019, em Lima, no Peru. O Brasil conquistou cinco medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze no torneio. Com a convocação das equipes, os torcedores brasileiros esperam que a delegação tenha uma ótima participação nesta edição.

A transmissão será realizada pelo Canal Olímpico do Brasil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.