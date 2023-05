Inscrições abertas para a primeira edição da Copa de Futebol Society Feminino na capital de MS

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), promove a 1ª Copa Campo Grande de Futebol Society Feminino. As inscrições começaram nesta quarta-feira (3) e seguem até o dia 23 deste mês. As equipes interessadas devem se inscrever presencialmente no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), na Rua Touro, nº 130, Vila Nha-Nhá, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30, exceto no último dia do prazo, quando será encerrado às 16h30.

De acordo com a Funesp, não será cobrada taxa de inscrição em dinheiro, mas cada equipe inscrita deverá doar 1 kg de alimento não-perecível por atleta inscrito no ato da inscrição. Não será aceito sal e as inscrições só serão validadas mediante doação. Cada responsável técnico poderá inscrever apenas uma equipe, sendo aceitas inscrições de equipes com no mínimo 12 e no máximo 20 atletas, acima de 15 anos de idade completados até a data final do prazo das inscrições.

A competição oferece troféu e medalhas para as equipes vencedoras, além de uma premiação em dinheiro. A equipe campeã receberá R$ 10 mil, a vice-campeã R$ 6 mil e a terceira colocada R$ 4 mil. Os valores terão retenção de impostos, como Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviço.

A Funesp realizará o congresso técnico no dia 30 deste mês, às 19 horas, na Casa da Esplanada Ferroviária, localizada na Avenida Mato Grosso, esquina com a Avenida Calógeras. O regulamento da competição e a ficha de inscrições estão disponíveis no site da Prefeitura. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone (67) 3314-3526.

A 1ª Copa Campo Grande de Futebol Society Feminino é uma iniciativa importante para a valorização do esporte feminino e para incentivar a prática do futebol society entre as mulheres na cidade. A competição promete reunir grandes equipes e revelar novos talentos do esporte.

