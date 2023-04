Após ser liberado de hospital, bebê de 7 meses morre de pneumonia

Um bebê de apenas sete meses, morreu na noite desta sexta-feira (14), vítima de pneumonia. Segundo o pai da criança, o HR (Hospital Regional) de Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, negou internação ao bebê.

De acordo com informações do portal Ponta Porã News, a vítima havia sido levada até a Unidade de Saúde da Família do bairro Romero Cue, e de lá, o pai foi orientado a levar o bebê até o Hospital Regional.

Já na unidade, foi emitida apenas uma receita e a criança foi liberada e encaminhada para casa. Tempo depois, ela voltou a passar mal e morreu a caminho do Hospital Regional para novo atendimento. Familiares alegam que houve negligencia médica no atendimento ao bebê.