Fecomércio MS participa de reunião sobre meio ambiente na CNC

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realiza na manhã desta quinta-feira (25), no Rio de Janeiro, a reunião do Grupo Técnico de Trabalho sobre Meio Ambiente (GTT-MA), que debate o tema da sustentabilidade, que vem sendo trabalhado em variadas vertentes, dentre elas o meio empresarial. O representante da Fecomércio MS no GTT-MA, João Vieira de Almeida Neto, e a relações institucionais, Tatiana Maachar, participam do encontro.

Entre os assuntos listados para a reunião do grupo estão o debate dos avanços nos acordos setoriais previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a política de logística reversa e economia circular. O Grupo foi criado para acompanhar o andamento de temas afetos à gestão ambiental e à sustentabilidade que possam impactar diretamente o empresariado.

“Acreditamos que o compromisso com o meio ambiente alcança toda a cadeia produtiva, seja o produtor da matéria-prima, que deve ter a consciência de utilizar os recursos naturais da melhor forma, potencializando a produção ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente; seja o empresário que pode se beneficiar das atitudes sustentáveis como diferencial competitivo; ou o próprio consumidor, com o descarte correto. Todos têm sua parcela de responsabilidade”, explica João Vieira Neto.

