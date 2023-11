Fazenda de Leonardo é invadida por avião com 420 kg de drogas e suspeitos morrem; veja vídeos

Um avião com 420 kg de pasta base de cocaína invadiu, nesta sexta-feira (10), a fazenda do cantor sertanejo Leonardo, em Jussara (GO). A aeronave pousou na pista da propriedade e criminosos aguardavam a droga em uma caminhonete. A movimentação foi notada por funcionários da fazenda e, segundo informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), houve confronto. Dois suspeitos morreram.

A assessoria do cantor informou que os criminosos estouraram as porteiras da fazenda com a caminhonete. O cantor está cumprindo agenda de shows e não estava na propriedade no momento da invasão. Da família, apenas um irmão de Leonardo, que trabalha na fazenda, estava no local.

O SBT News apurou que o avião tinha numeração de outro país e decolou antes da abordagem policial. Os militares goianos informaram que ao localizarem o veículo utilizado no crime, houve intensa troca de tiros. Dois suspeitos foram atingidos, foram socorridos, mas não resistiram e outro fugiu para uma região de mata.

A polícia apreendeu duas armas de fogo e 420 kg de pasta base, além da caminhonete e rádios e uma antena de comunicação.

Veja vídeos da ação dos criminosos que invadiram com avião a fazenda do cantor Leonardo

A ação de criminosos que invadiram a fazenda do cantor Leonardo, nesta sexta-feira (10), foi registrada em vídeo. Em uma das gravações é possível ver o avião usado pelos criminosos em solo ao lado de uma caminhonete.

O avião com 420 kg de pasta base de cocaína invadiu a fazenda do cantor em Jussara (GO). A aeronave pousou na pista da propriedade e criminosos aguardavam a droga em uma caminhonete. A movimentação foi notada por funcionários da fazenda e, segundo informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), houve confronto. Dois suspeitos morreram.

A assessoria do cantor informou que os criminosos estouraram as porteiras da fazenda com a caminhonete. O cantor está cumprindo agenda de shows e não estava na propriedade no momento da invasão. Da família, apenas um irmão de Leonardo, que trabalha na fazenda, estava no local.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: