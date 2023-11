Samba com Criolo em Campo Grande

‘Um dia em Corumbá, no outro, Campo Grande. Vamos celebrar nosso povo lindo, com muita música e com muita alegria’, afirma o rapper paulistano em entrevista ao jornal O Estado.

Neste domingo (12), o palco do MS Ao Vivo transforma-se em uma verdadeira roda de samba, pois o rapper Criolo chega à Capital e convida a todos para o show “Samba Só”. O evento inicia às 17h, no Parque das Nações Indígenas, com entrada gratuita. A abertura fica por conta do multiartista regional Begèt de Lucena, em seguida, Criolo “forma a roda” e solta a voz com um repertório que vai desde os clássicos do samba brasileiro até interpretações autorais. A apresentação encerra o MS Ao Vivo 2023.

Em uma conexão sul-mato-grossense, o rapper Criolo apresenta-se hoje (11) no FAS (Festival América do Sul), mas, no domingo (12), pela primeira vez na Capital, em uma apresentação envolta de muito samba e poema, Campo Grande cede à roda de samba formada por Criolo. Em ambas as apresentações, o repertório incluirá os sucessos de “Nó na Orelha”, “Espiral de Ilusão” e uma seleção de sambas autorais e clássicos de outros artistas. Ainda, o rapper paulistano revela, em entrevista ao jornal O Estado, que fará o “possível e o impossível” para que a apresentação de domingo seja memorável para o público.

“Estou numa expectativa muito grande e muito feliz com a oportunidade de cantar aí. É muito difícil para a gente chegar em algumas regiões e por isso, eu sei que vai ser incrível, eu sei que vai ser especial. O meu coração está cheio de gratidão. Podem esperar muita entrega, dedicação, amor. Vamos fazer o nosso possível e o impossível para fazer um show bem especial, porque a gente tem a gratidão pela oportunidade de estar cantando aí”, afirma o rapper.

Com letras extremamente sociais e questionadoras, Kleber Cavalcante Gomes, mais conhecido como Criolo, ganhou notoriedade a partir de 2011, com o lançamento do álbum “Nó Na Orelha”, que inclui singles que confirmaram que Criolo era um dos novos artista que marcaria a história do rap nacional: “Grajauex” e “Subirusdoistiozin” são alguns dos hits, além de “Não Existe Amor em SP”, composição indicada por Caetano Veloso “como a melhor coisa que ocorreu no cenário musical brasileiro”. Com as apresentações atuais, Criolo traz ao palco uma herança de família: um misto de composições autorais e músicas que o marcaram afetivamente.

“O samba faz parte da minha vida desde pequeno. Meu pai ama samba, minha mãe também. Então, em casa, sempre teve muito samba. Meu pai é apaixonado por Martinho da Vila e Elza Soares. Essa é uma música que sempre esteve presente. Por crescer na favela, essa música também faz parte. Faz parte desse nosso dia a dia, do nosso território, onde crescemos. Vamos cantar sambas. Sambas que eu amo, que eu gosto, de amigos. E sambas também que têm nos meus discos, tanto no ‘Nó na Orelha’, quanto no ‘Convoque seu Buda’, quanto no ‘Espiral de Ilusão’. E acrescento: vai ser bonito demais, gente!”, afirma o cantor.

‘Espiral de Ilusão’

Em 2017, o rapper lançou “Espiral de Ilusão”, trabalho em que, apesar de não haver rap, há muito samba. Samba de qualidade de cabo a rabo, pois o álbum foi largamente elogiado. “Espiral de Ilusão”, além de realizar um sonho antigo do cantor, de gravar sambas, mantém o senso político e questionador pelo qual Criolo é conhecido. O rapper ainda compartilha sobre as inspirações que fortaleceram sua relação com o samba e o levaram a produzir o “Samba Só”.

“O ‘Samba Só’ nasce depois das experiências e das vivências pós-turnê de ‘Espiral de Ilusão’, que é uma turnê que começou em 2017 e atravessou 2018. E, a partir disso, grandes encontros, grandes histórias, novas canções. Então o ‘Samba Só’, ele vem depois dessa oportunidade de vivenciar o ‘Espiral de Ilusão’. Quanto à minha relação com o samba, minhas inspirações, eu não tenho nome, mas posso dizer que é um ambiente, o nosso cotidiano de favela. É uma junção de muitas histórias, camadas, épocas e períodos. Mas eu posso lhe dizer assim que, até de quem a gente não lembra o nome, porque a gente, quando escuta o samba, é bem pequenininho, ainda criança e a memória falha, então tem muito de um ambiente musical, de samba naquele barraco, no Jardim das Imbuias, no extremo sul da Zona Sul de São Paulo, foi isso o que deixou no meu coração essa paixão e esse respeito tão grande pelo samba. Viva o samba!”. Colecionador de premiações, Criolo já foi consagrado com os prêmios de melhor cantor e álbum na premiação da Música Brasileira, além de angariar outras conquistas com o prêmio Multishow, MTV Vídeo Music Brasil e possuir duas indicações ao Grammy Latino. Após apresentação no FAS, é a vez da Capital, neste domingo (12), aproveitar o show “Samba Só”. “Agradeço pela oportunidade de poder cantar. Estou feliz demais. Sabemos a dificuldade de chegar em alguns locais. Vamos celebrar a música brasileira. Um dia em Corumbá, no outro, Campo Grande. Vamos embora, vamos celebrar nosso povo lindo, com muita música, muita alegria e felicidade”, enfatiza.

Por – Ana Cavalcante

