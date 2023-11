Enem 2023: veja o que você precisa saber antes de fazer a segunda etapa

Cerca de quatro milhões de estudantes de todo o Brasil devem fazer, neste domingo (12), a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com duração de cinco horas, a prova terá 90 questões de matemática, física, química e biologia. E aí, está preparado?

Confira tudo o que você precisa saber sobre o exame nos tópicos a seguir. Fique informado e boa prova!

Fique por dentro dos horários (de Brasília)

– Abertura dos portões: 12h

– Fechamento dos portões: 13h

– Início das provas: 13h30

– Término das provas: 18h30

O que vai cair na prova?

Serão 90 questões de matemática, física, química e biologia.

O que preciso levar?

– Documento de identificação válido, físico ou digital.

– Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

– É aconselhável levar Cartão de Confirmação de Inscrição

– Caso você precise comprovar presença no exame, deverá emitir a Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante. Vale lembrar que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (inep), responsável pelo Enem, não fornece comprovante após a aplicação da prova.

O que não posso levar?

Sabia que 4.293 inscritos foram eliminados no primeiro dia do Enem 2023? Um dos principais motivos é a utilização de objetivos proibidos durante a aplicação do exame. Por isso, fique ligado.

– É proibido levar garrafas térmicas com termômetro de temperatura.

– Eletrônicos devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes da entrada na sala. Mantenha o envelope debaixo da cadeira durante a permanência no local.

– Outros objetos também devem ser mantidos no envelope. Quer exemplos? Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras, gorros, canetas de material não transparente, itens de papelaria, relógio, celulares, smartphones, tablets e protetores auriculares. Quaisquer outros materiais considerados “estranhos” devem ser guardados.

Posso levar lanchinho?

Sim, pode! Lanche e água são permitidos no local de prova. Mas saiba que esses itens terão de passar por vistoria pelo chefe da sala.

Perdi a prova. E agora?

Quem não foi ao primeiro dia da prova, em 5 de novembro, pode ir ao segundo. Porém, só tem direito à reaplicação quem faltou por motivo enquadrado no edital.

Quem deixou de ir ao exame por problemas logísticos, doenças infectocontagiosas ou foi alocado em local de prova com distância superior a 30 km da residência informada na inscrição pode pedir para fazer as provas nos dias 12 e 13 de dezembro.

O prazo para solicitar a reaplicação vai de 13 a 17 de novembro.

Quando sai o gabarito?

Segundo o Inep, será divulgado até 24 de novembro.

E quando terei acesso às notas?

A data prevista pelo Inep para divulgação oficial das notas é 16 de janeiro de 2024.

